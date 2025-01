Ολυμπιακός: «Μόνο αγάπη για την ομάδα που αρνείται να τα παρατήσει» (vid)

H KAE Oλυμπιακός είπε την καθιερωμένη της καλημέρα με ένα video των πανηγυρισμών των παικτών στη Βιτόρια.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε μόνος στην κορυφή της κατάταξης μετά την εκτός έδρας νίκη στην παράταση με 101-102. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ είπε την καθιερωμένη... καλημέρα της με ένα videο από τους πανηγυρισμούς και την αγκαλιά του Παπανικολάου σε ΜακΚίσικ και Φουρνιέ. «Καλημέρα από την Μαδρίτη! Μόνο αγάπη για την ομάδα που αρνείται να τα παρατήσει», ήταν η ανάρτηση των ερυθρόλευκων.

Kalimera from Madrid! ☀️☕️😃



❤️ Only love for the team that refuses to give up!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/EtIsQOdWeW