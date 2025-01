Καμπάτσο για Ολυμπιακό: «Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη» (vid)

Ο Φακούντο Καμπάτσο, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ολυμπιακό και τον χαρακτήρισε ως την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή την περίοδο.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην ιστορική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 116-113, έχοντας σημειώσει 31 πόντους και 8 ασίστ.

Ο ίδιος, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον ερχόμενο αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (16/1, 21:45), υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη αυτήν την περίοδο.

«Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι σωματικά και πνευματικά. Θα είναι ωραίο παιχνίδι».

👀"They are right now the best team in Europe"@facucampazzo on facing Olympiacos up next... pic.twitter.com/fGeiprxiux