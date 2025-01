Χουάντσο: «Ίσως περιμένω το back to back για να κάνω τατουάζ με τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σκέφτεται να κάνει τατουάζ για τον Παναθηναϊκό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μέρος της συνέντευξης του Ισπανού φόργουορντ στο Club 1908. Εκεί ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποκάλυψε πως σκέφτεται να χτυπήσει τατουάζ για το... τριφύλλι και ισως περιμένει την δεύτερη σερί κατάκτηση Euroleague. «Eίχα αποφασίσει πέρυσι να κάνω ένα τατουάζ. Ίσως περιμένω για το back to back για να το κάνω. Θα δούμε πως θα πάει», ανέφερε.

Δείτε το video

EXCLUSIVE INTERVIEW: @juanchiviris41 opens up about his new contract, his connection with #PAOFans, and more... ☘️



Spoiler Alert: His upcoming tattoo will be green! 💚



Download CLUB 1908 & watch the full episode 📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908… pic.twitter.com/MeWx5kNZWp