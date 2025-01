Ο Σιλβέν Φρανσίσκο τραυματίστηκε από νωρίς στο ματς με τη Ρεάλ.

Άτυχος στάθηκε ο γκαρντ της Ζάλγκιρις κόντρα στην Ρεάλ. Ο Φρανσίσκο τραυματίστηκε στο 2ο λεπτό κόντρα στους Μαδριλένους, αφού πάτησε πάνω στο πόδι του Μούσα και γύρισε τον αστράγαλο του. Έτσι έγινε αλλαγή έχοντας 5 πόντους και 2 ασίστ στο ματς. Πολύ σημαντική απώλεια για την ομάδα της Ισπανίας.

Bad moment for Sylvain Francisco in the game against Real Madrid#basketballmaniacs #basketball #zalgiris #francisko #paobc #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/OF2kmM7bBO