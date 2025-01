Δείτε την παρακάμερα από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν Βελιγραδίου στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε στο ΟΑΚΑ την Παρτίζαν Βελιγραδίου και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 96-84 ενώ με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να φτάσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογικής κατάταξης στην Euroleague.

Μέσα από το βίντεο της παρακάμερας που δημοσίευσε το «τριφύλλι» φαίνονται μεταξύ άλλων οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τον αγώνα αλλά και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των «πρασίνων», οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο.

🎥 Behind The Scenes ☘️



Watch behind the scenes footage of our home game against @PartizanBC!



Enjoy the electrifying atmosphere 🙌#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/siW5aAVl1h