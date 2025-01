Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν Βελιγραδίου είναι sold out.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Παρτίζαν Βελιγραδίου στο ΟΑΚΑ, απόψε Πέμπτη (9/1, 21:15), σε ένα ματς όπου το γήπεδο αναμένεται να είναι για μία ακόμη φορά γεμάτο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η «πράσινη» ΚΑΕ, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και έτσι το παιχνίδι κόντρα στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα είναι sold out!

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🗣️☘️



The house is packed again!



Are you ready for tonight? #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/wJ44duEVAF