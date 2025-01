Oι GM της Euroleague... μίλησαν: Στο Final Four Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, MVP οι Ναν και Σορτς

H Εuroleague δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε και ρωτήθηκαν οι 18 GMs των ομάδων.

Για άλλη μια σεζόν η Euroleague έκανε γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνας που συμμετείχαν οι General Managers των ομάδων.

Για το ποιες ομάδες θα πάνε στο Final Four, ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε το 88.9% των ψήφων, ενώ ο Ολυμπιακός το 83.3%. Ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε (66.7%) και η Μονακό με 61.1%.

Στην ερώτηση για τον MVP της Euroleague ο Ναν βρέθηκε στην κορυφή μαζί με τον Σορτς, και οι δύο 33.3%. O Ναν αναδείχθηκε και κορυφαίος clutch παίκτης. Στην ερώτηση για το ποιον παίκτη θα έπαιρναν αν μπορούσαν οι ομάδες, στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι Λεσόρ και Μαλεντόν.

Έκπληξη της σεζόν ήταν η Παρί σύμφωνα με την ψήφο των περισσότερων, ενώ κορυφαίος ηγέτης ο Σορτς. Κορυφαίος προπονητής ο Σπλίτερ της Παρί με 27.8%. Καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε ο Ταβάρες και κορυφαίος πασέρ ο Καμπάτσο.

Τέλος στην ερώτηση για την πιο δύσκολο ομάδα για να αντιμετωπίσεις, η κορυφή άνηκε στην Παρί και στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ολυμπιακός με την Ζάλγκιρις.

