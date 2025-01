Ο Παναθηναϊκός υπερκέρασε με άνεση το εμπόδιο της Βίρτους στη 19η αγωνιστική της EuroLeague, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει το βίντεο με το... πάρτι που στήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να χαρίσει μια μαγική βραδιά στους φίλους του απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, με ένα τρομερό επιθετικά παιχνίδι.

Και φυσικά οι φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες της ομάδας το πανηγύρισαν με χαρά, κάτι που φαίνεται και από τις αντιδράσεις στο βίντεο της παρακάμερας που δημοσίευσε η ΚΑΕ.

Εκεί όπου πέραν των πανηγυρισμών μετά το τέλος της αναμέτρησης, φαίνονται και όλα τα μικρά παιδιά που διασκεδάζουν στους γύρω χώρους του ΟΑΚΑ, που προσφέρεται για κάθε τέτοιου είδους δραστηριότητα τις ημέρες των αγώνων.

🎥 Behind The Scenes ☘️



Before today’s tip-off, relive our win against @VirtusSegafredo with some behind the scenes footage!



See you on court 💚#WeTheGreens #paobcaktor #WeAreAllOneTeam #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/nsVXaziDEU