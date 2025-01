Το τρομερό poster κάρφωμα του Ομέρ Γιούρτσεβεν στο Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια, κέρδισε μια θέση στο Top-10 της EuroLeague για την 19η αγωνιστική η οποία ήταν γεμάτη καρφώματα.

Μια ακόμα αγωνιστική στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα με το θέαμα να μην λείπει και τα καρφώματα να έχουν την τιμητική τους.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βίρτους Μπολόνια, Ομέρ Γιούρτσεβεν κέρδισε μια θέση στις καλύτερες φάσεις της 19ης «στροφής» της EuroLeague με το poster κάρφωμα που έκανε, σε ένα Top-10 όπου κάθε είδους καρφώματα ξεχώρισαν.

Δείτε το Top-10 της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Round 19 did not disappoint, ready to check out the Top 10 Plays? 🔥



🎙 : @NBABeau



‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/4y7iBd7eAV