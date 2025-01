Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα φοράει τα «πράσινα» για τουλάχιστον ακόμα 2,5 χρόνια , καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό φόργουορντ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στα Social Media έδωσε επίσημο χαρακτήρα στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό φόργουορντ να παραμένει κάτοικος Αθηνών μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Υπενθυμίζεται πως πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βίρτους Μπολόνια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε οριστικοποιήσει την πρόωρη ανανέωση του Χουάντσο με σχετικό Instagram Story.

Από την πλευρά του, ο 29χρονος άλλοτε NBAερ ήταν εξαιρετικός στην προ ολίγου νίκη του «τριφυλλιού» με 111-90 επί των Ιταλών, σημειώνοντας 16 πόντους με 2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του στο σκοράρισμα.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έως το καλοκαίρι του 2027».

