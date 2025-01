Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Κάουνας ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε πλάνα από το ταξίδι της ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αγωνιστικές του υποχρεώσεις, έχοντας μπροστά του την εκτός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο την Ζάλγκιρις στο Κάουνας το βράδυ της Πέμπτης (02/01, 20:00, Novasports Prime) για την 19η αγωνιστική της EuroLeague και πρώτο παιχνίδι του 2025.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε πλάνα από το ταξίδι της ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της για τη Λιθουανία με τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες κατά την αναχώρηση αλλά και την άφιξη στο Κάουνας, να μη λείπουν.

Την ίδια στιγμή, οι παίκτες των Πειραιωτών τα είπαν με τον άλλοτε συμπαίκτη τους, Ίγκνας Μπραζντέικις, ενώ ξεχώρισε και ο θερμός εναγκαλισμός του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον προπονητή των γηπεδούχων, Αντρέα Τρινκιέρι.

From Greece ✈️ to 📍Lithuania with our fans by our side and good friends 😊 waiting for us in Kaunas! @_iggy_braz @bczalgiris #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/SOaS9paBoZ