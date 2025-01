Η Ζάλγκιρις Κάουνας ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το αποψινό ματς (2/1) με τον Ολυμπιακό.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, απόψε Τετάρτη (2/1) στο πρώτο ματς της διοργάνωσης και των δύο ομάδων για το 2025.

Για μία ακόμη φορά, οι φίλαθλοι της λιθουανικής ομάδας αναμένεται να δώσουν δυναμικά το παρών καθώς όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωση, το παιχνίδι έγινε sold out.

A great start to the new year – a soldout at @ZalgirioArena welcoming Olympiacos Piraeus on the court! 🔥 pic.twitter.com/xFWWiuCX5G