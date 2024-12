Ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε την άποψή των ακόλουθών του στο X για την κορυφαία φανέλα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, εκφράζοντας κατά καιρούς τις απόψεις του στο X, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων την κίνηση στη Γλυφάδα και εξηγώντας πως είναι χειρότερη από αυτή της Times Square στη Νέα Υόρκη.

Αυτή τη φορά, ο Γάλλος πρώην NBAer ζήτησε την άποψη των ακόλουθών του για την κορυφαία φανέλα στην ιστορία του Ολυμπιακού!

«Ποια ειναι η καλύτερη φανέλα του Ολυμπιακού ever;» ήταν το μήνυμα του Φουρνιέ, ανταλλάσοντας γνώμες με τους followers που ανέβαζαν διάφορες φωτογραφίες.

Οι Πειραιώτες ξεπέρασαν το εμπόδιο του Λαυρίου για τη Stoiximan GBL, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αναδεικνύεται MVP της 12ης αγωνιστικής και πλέον στρέφονται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (2/1, 20:00).

Whats the best Oly jersey ever?