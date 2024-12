Ο Πάρις Λι στάθηκε στην χαμένη ευκαιρία να επιστρέψει στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, τονίζοντας την αγάπη που πάντα θα έχει για τους «πράσινους».

Ο Πάρις Λι αποτελεί εδώ και δύο σεζόν τον βασικό πλέι-μέικερ της Βιλερμπάν, με τον ίδιο να βρίσκεται στο μυαλό των περισσότερων για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό AKTOR τη σεζόν 2022-23.

Ο ίδιος για διάφορους λόγους έχασε την ευκαιρία τόσο πέρσι όσο και φέτος να επιστρέψει στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος των «πρασίνων», πράγμα που όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο «BasketNews», τον πονάει αφού πάντα θα έχει στην καρδιά του το «τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ για την χαμένη ευκαιρία του να παίξει στο ΟΑΚΑ:

«Πονάει. Ακόμα λαμβάνω πολύ ωραία μηνύματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, αυτό φεύγει. Ωστόσο, πάντα πρόκειται να έχω αγάπη στην καρδιά μου για τον Παναθηναϊκό. Όταν έρθει η στιγμή να παίκτη εκεί (σ.σ. ΟΑΚΑ) ως αντίπαλος, θα είμαι ενθουσιασμένος».

Paris Lee still carries Panathinaikos in his heart ✊☘️ pic.twitter.com/yIbDVQwlgi