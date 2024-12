Η Μπασκόνια φαίνεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Λούκα Σάμανιτς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BasketNews, η Μπασκόνια έχει θέσει ως μεταγραφικό της «στόχο» τον Λούκα Σάμανιτς, ο οποίος ανήκει στην Τσιμπόνα με την οποία και υπέγραψε ανοιχτό συμβόλαιο μετά το τέλος του από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 24χρονος φόργουορντ (2,08 μ.) από την Κροατία, με τη φανέλα της ομάδας από το Ζάγκρεμπ μετράει κατά μέσο όρο από 9,3 πόντους με 5,7 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 22 λεπτά παιχνιδιού.

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στους Γιούτα Τζαζ ενώ εκπροσώπησε την εθνική του ομάδα στα προκριματικά του EuroBasket 2025 όπου και είχε από 5,5 πόντους σε δύο ματς κόντρα στη Βοσνία.

Luka Samanic is in advanced talks to join Baskonia, per @Urbodo 👀🇭🇷 pic.twitter.com/Hli7hiEYOj