Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άνετη μέσα στο Βερολίνο και πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Άλμπα με 80-69.

Στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου και τη 18η συνολικά αγωνιστική της Euroleague, η Άλμπα Βερολίνου υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης και ύστερα από έναν αγώνα όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν σταθερά το πάνω χέρι και σημείωσαν 13/35 (37,1%) τρίποντα, η ισπανική ομάδα πήρε το «διπλό» με 80-69.

Αυτό ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για τον Σέρχιο Γιουλ καθώς πλέον μετράει 425 συμμετοχές και βρίσκεται μαζί με τον Κάιλ Χάινς στην κορυφή της λίστας των παικτών με τα περισσότερα ματς στην Euroleague, με τον ίδιο φυσικά να αναμένεται να σπάσει το ρεκόρ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Sergio Llull ties Kyle Hines in most appearances in EuroLeague history with 425 tonight! 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/7AbdVPqFHK