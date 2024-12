Το VIDEO της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά την αναχώρηση και την άφιξη της αποστολής στο Μιλάνο ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Αρμάνι για την EuroLeague (26/12, 21:30).

Τα Χριστούγεννα έχουν έρθει, όμως ο Ολυμπιακός όπως και όλες οι ομάδες της EuroLeague συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, με τους Πειραιώτες να στρέφουν την προσοχή τους στο ερχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο την Πέμπτη (26/12, 21:30, Novasports Prime) για την 18η αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι άνθρωποι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ δημοσίευσαν ένα VIDEO στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στιγμές κατά την αναχώρηση της ομάδας και την άφιξή της στην ιταλική πόλη.

Η ιδιαίτερη μπλούζα του Εβάν Φουρνιέ, τα πειράγματα των Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ αλλά και η παρουσία του νεοφερμένου Νέιθαν Μένσα, ξεχωρίζουν.

💫 Christmas in the sky!



From 🛫 Athens to 📍Milan!



Let’s do this!!! ✊🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/SU2grFWqgl