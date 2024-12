Ο Κορντινιέ ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.

Εντυπωσιακά πράγματα από τον Κορντινιέ στο ματς της Βίρτους κόντρα στην Μπαρτσελόνα όπου οι Ιταλοί επικράτησαν.

Ο Γάλλος περιφερειακός είχε κέφια και τελείωσε το ματς με 24 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 8 κερδισμένα φάουλ και 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτές οι 38 μονάδες ήταν και αρκετές για να αναδειχθεί ΜVP της αγωνιστικής.

Πάντως η Βίρτους έχει αρκετή δουλειά ακόμη για να κάνει προκειμένου να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας στη Euroleague. Απογοητεύει φέτος η ομάδα της Μπολόνια.

