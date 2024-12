Η Αρμάνι υποδέχτηκε στο Μιλάνο την Μπάγερν με τους Βαυαρούς να επικρατούν σε ένα ματς... αίμα και άμμος, με σκορ 79-78.

Αρμάνι και Μπάγερν αναμετρήθηκαν στο Μιλάνο στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Γερμανούς να επικρατούν σε ένα... αδιανόητο παιχνίδι με 79-78 και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 11-6.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους και βοήθησε σημαντικά προκειμένου η ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε Νίκολα Μίροτιτς που πέτυχε 18 πόντους, οι οποίοι όμως δεν ήταν αρκετοί προκειμένου η να αποφύγει την ήττα.

Αρμάνι - Μπάγερν: Το ματς

Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερν Μονάχου μέτρησαν τις δυνάμεις τους στον ιταλικό Βορρά με στόχο τη νίκη και την εδραίωση στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Οι Βαυαροί ξεκίνησαν με ένα αδιανόητο επιμέρους σερί 26-8 χωρίς μάλιστα να υποπέσουν σε κανένα λάθος. Ωστόσο οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα δικό τους επιμέρους 13-0 και επανέφεραν το ματς σε ισορροπία.

Με το παιχνίδι να έχει αποκτήσει... άγρια ομορφιά, οι δύο αντίπαλοι πραγματοποιούσαν τη μια εύστοχη επίθεση μετά την άλλη, με το προβάδισμα ωστόσο να παραμένει σταθερά, έστω και οριακά, με το μέρος της Μπάγερν.

Οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων πρόσφεραν μεγάλες φάσεις και με τους παλμούς... στο κόκκινο, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 40-39 υπέρ της ομάδας του Μονάχου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με εύστοχο καλάθι του Τζος Νίμπο, με το οποίο η Αρμάνι πήρε το πρώτο της προβάδισμα στον αγώνα (41-40).

Ότι και αν δοκίμαζαν οι Έτορε Μεσίνα και Γκόρντον Χέρμπερτ, η διαφορά δεν ξέφευγε από το εύρος της μιας κατοχής με το προβάδισμα να αλλάζει πλέον χέρια με αρκετή ευκολία.

Τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε ο Ντέβιν Μπούκερ με μεγάλα σουτ και από κοντά, αλλά και από μακριά δίνοντας ξεκάθαρα το μομέντουμ στην ομάδα του. Οι Βαυαροί οδηγήθηκαν στην τελική ευθεία του αγώνα με προβάδισμα 6 πόντων (65-59), ωστόσο η συνέχεια για τους φιλοξενούμενους δεν ήταν ανάλογη.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το Μιλάνο μπήκε με ένα σερί 9-0, «βάζοντας φωτιά» στο γήπεδο, με τους φίλους της να ξεσηκώνονται και την ψυχολογία να έχει πλέον αλλάξει κατά 180 μοίρες.

When precision meets speed! 💨



Weiler-Babb’s laser pass finds Booker and the finish is pure perfection. High-speed hoops at its finest! 💥🏀 pic.twitter.com/Rb7qmUwr7M — SKWEEK (@skweektv) December 20, 2024

Ωστόσο μετά από time out του Γκόρντον Χέρμπερτ, η Μπάγερν μετέτρεψε το εις βάρος της 68-65 σε 71-68 υπέρ της, τρέχοντας πλέον αυτή ένα επιμέρους 6-0, αναγκάζοντας αυτή τη φορά τον Μεσίνα να πάρει timeout.

Ο Τζος Νίμπο, στο δεύτερο ματς μετά την επιστροφή του, μετά από πτώση χτύπησε στο χέρι και αποσύρθηκε στον πάγκο, με τέσσερα λεπτά να απομένουν για τη λήξη.

Με το ματς στη κόψη του ξυραφιού και με την Μπάγερν έναν πόντο μπροστά (71-70), η Αρμάνι θα τρέξει 6-0 σερί μετά από εύστοχα τρίποντα των Κοζέρ και ΛεΝτέι, αλλάζοντας για ακόμα μια φορά τα δεδομένα του αγώνα.

Όσο το παιχνίδι εξελισσόταν σε άκρως ακατάλληλο για καρδιακούς, η Μπάγερν με 7 συνεχόμενους πόντους από τον Κάρσεν Έντουαρντς πέρασε εκ νέου μπροστά με 78-76, με 80 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη.

Το ματς ήρθε ξανά στα ίσα (78-78) με τον Γουάιλερ Βαμπ της Μπάγερν να κερδίζει δικαίωμα για δύο βολές, με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν.

One point was all it took! 🏀💥 @OlimpiaMI1936 fought hard, but @FCBBasketball sealed the win with a one-point difference in a tense, back-and-forth game. 🔥 pic.twitter.com/I7ktGpVkCr — SKWEEK (@skweektv) December 20, 2024

Ευστόχησε στην πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη και στη συνέχεια ο Σίλντς της Αρμάνι αστόχησε σε κοντινό σουτ εκτός ισορροπίας, με την Μπάγερν να επικρατεί τελικά δια πυρός και σιδήρου με σκορ 79-78.

Στο 11-6 ανέβηκαν πλέον οι Βαυαροί, σε ένα ματς που «έσπασαν καρδιές». Στον αντίποδα, η Αρμάνι υποχώρησε στο 9-8 και ανησυχεί εκ νέου για την κατάσταση του Τζος Νίμπο.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 39-40, 59-65, 78-79

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στη συνέπεια που έδειξε η Μπάγερν καθώς, παρότι έχασε πολλές φορές τις διαφορές που διαμόρφωσε, επέστρεψε και πήρε τελικά τη νίκη.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Ντέβιν Μπούκερ ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9/14 δίποντα, αποδίδοντας στα μέγιστα για να φτάσει η ομάδα του Μονάχου στη νίκη.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο Νικ Βάιλερ Βαμπ που πέτυχε 10 πόντους, μοίρασε 12 ασίστ για κανένα λάθος (!) και μάζεψε και 6 ριμπάουντ, όντας επιδραστικότατος για την ομάδα του.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Από το Νίκο Μάνιον ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 1 πόντο και 0 ασίστ σε σχεδόν 17 λεπτά συμμετοχής.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Του Νίκολα Μίροτιτς που πέτυχε 18 πόντους και με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ τα έκανε όλα για την ομάδα του, αλλά δεν έφτασαν.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι 21 ασίστ της ομάδας του Γκόρντον Χέρμπερτ για μόλις 10 λάθη, όπως επίσης και τα 12 επιθετικά ριμπάουντ των Βαυαρών.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ EUROLEAGUE: Η Αρμάνι αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη (26/12) εντός έδρας τον Ολυμπιακό, ενώ η Μπάγερν την επόμενη Παρασκευή (27/12) αντιμετωπίζει στο Μόναχο τον Παναθηναϊκό.