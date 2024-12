Ο Ναν έδωσε το 44% των πόντων του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια

Ο Κέντρικ Ναν ήταν κομβικός στο σκοράρισμα και τη δημιουργία απέναντι στην Μπασκόνια και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Hudl/Instat, παρουσιάζει τη συνεισφορά του Αμερικανού στο ματς με τους Βάσκους.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ επισκίασε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν back-to-back εξαιρετικές εμφανίσεις και έκλεισαν τον πρώτο γύρο της EuroLeague με ρεκόρ 10-7.

Οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν τους επόμενους μήνες χωρίς τον Γάλλο ψηλό ενώ ο Κέντρικ Ναν έχει ενεργοποιήσει το MVP mode, κουβαλώντας τον Παναθηναϊκό στο σκοράρισμα και σημειώνοντας 65 πόντους στα τελευταία δυο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπασκόνια.

Μάλιστα οι 65 πόντοι σε δύο συνεχόμενους αγώνες αποτελούν την έκτη καλύτερη επίδοση στη λίγκα ενώ στην κορυφή της σχετικής λίστας φιγουράρουν οι 73 πόντοι του Σέιν Λάρκιν από τη σεζόν 2019-20.

Kendrick Nunn scored 65 points in back-to-back EuroLeague games, tying for the 6th-highest mark in league history. Shane Larkin holds the record with 73 points during the 2019-20 season.



