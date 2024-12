Ο σοβαρός τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ επισκίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια, με τις ομάδες της EuroLeague να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στον άτυχο Γάλλο σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR νίκησε με 104-69 την Μπασκόνια για την 17η αγωνιστική της EuroLeague, όμως ο Ματίας Λεσόρ επισκίασε όλα τα αγωνιστικά δρώμενα ένεκα του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη.

Ο Γάλλος σέντερ αποχώρησε από το παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο δείχνοντας πως έχει πάθει σοβαρή ζημιά στο πόδι, με συμπαίκτες και αντιπάλους να προσεύχονται για αυτόν στο τέλος της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ουκ ολίγες ομάδες της κορυφαία διοργάνωσης έστειλαν τα δικά τους μηνύματα ενθάρρυνσης και ευχών στον Ματίας Λεσόρ, μεταξύ αυτών και οι πρώην ομάδες του, Παρτίζαν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό.

We wish a speedy recovery to @Paobcgr center @ThiasLsf.



💪 Stay strong big fella! pic.twitter.com/aAi5gWz8Er — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 19, 2024

Sending best wishes to Mathias Lessort who left the court with an injury against Baskonia 🙏



Injuries are never easy to deal with, but we know you will return stronger than ever 🤍 pic.twitter.com/o8giqnnkzw — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) December 19, 2024

Get well soon, Mathias! 🙏🏻 pic.twitter.com/jNzmCzl7PW — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) December 19, 2024