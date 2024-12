Ο Γιώργος Πρίντεζης συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 υποψήφιων παικτών για το ΤΟΡ-25 στην ιστορία της Euroleague και είχε τον... δικό του τρόπο για να ζητήσει ψήφους!

Ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού βρίσκεται ανάμεσα στους 100 παίκτες οι οποίοι θα διεκδικήσουν μια θέση στην καλύτερη «25άδα» στην ιστορία της Euroleague.

H Euroleague «ανέβασε» ένα βίντεο του Γιώργου Πρίντεζη, ο οποίος ζήτησε με τον... δικό του τρόπο τις ψήφους των φιλάθλων!

«Γεια σου EuroLeague. Γεια σας φίλοι της EuroLeague. Είναι μεγάλη μου χαρά που ανήκω στους 100 καλύτερους παίκτες των 25 χρόνων της Euroleague. Αισθάνομαι σαν πολιτικός που σας ζητάω να με ψηφίσετε, ειδικά με αυτό το μαλλί. Είναι σαν καταστροφή να ζητάω την ψήφο σας, αλλά τέλος πάντων, είναι μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Κι αν θέλετε να με ψηφίσετε, μπορείτε να με ψηφίστε, αν όχι κανένα πρόβλημα. Ψηφίστε με έτσι κι αλλιώς».

