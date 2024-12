Η Μπασκόνια επικράτησε εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 95-85 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-9.

Με καταπληκτικό τον Μάρκους Χάουαρντ που πέτυχε 28 πόντους, η Μπασκόνια επικράτησε της Μακάμπι στο Βελιγράδι με σκορ 95-85 και ανέβηκε στο 7-9. Στον αντίποδα, η ομάδα του Όντετ Κάτας «βυθίστηκε» στο 4-12 και απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την πρώτη 10άδα.

Οι Βάσκοι την ερχόμενη Πέμπτη (19/12-19:45) θα παραταχθούν στο παρκέ του ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό με την αίσθηση ανακούφισης στις αποσκευές τους, καθώς με τη νίκη κόντρα στην «ομάδα του λαού» σταμάτησαν το σερί των δύο συνεχόμενων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων στη Euroleague.

Εκτός του διαστημικού Χάουαρντ, καλό παιχνίδι έκανε μεταξύ άλλων και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους.

Μακάμπι και Μπασκόνια διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους στην Αελξάνταρ Μίτροβιτς Αρένα του Βελιγραδίου, σε ματς για τη 16η αγωνιστική της Euroleague.

Από τις πρώτες κιόλας κατοχές οι τυπικά φιλοξενούμενοι έδειξαν τις... άγριες διαθέσεις τους και με μπροστάρη τον Μάρκους Χάουαρντ πέτυχαν στο πρώτο δεκάλεπτο 34 πόντους, έναντι 23 της Μακάμπι.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν διαφοροποιήθηκε δραματικά η εικόνα του ματς, με τους Βάσκους να αποκτούν «πολυφωνία» στην επίθεση τους, δημιουργώντας έντονο πονοκέφαλο στον Όντετ Κάτας που έβλεπε την ομάδα του ανήμπορη να αντιδράσει στις επιθετικές ορέξεις της Μπασκόνια η οποία οδηγήθηκε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα 57-43.

