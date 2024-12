Ολυμπιακός: «Tο αύριο είναι δικό μας για να κερδίσουμε ή να χάσουμε, θα επιστρέψουμε» (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το μήνυμα μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, με ένα VIDEO από το τέλος του αγώνα και με μια λεζάντα με νόημα.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον ανώτερο Ερυθρό Αστέρα με 87-73 το βράδυ της Παρασκευής (13/12) για την 15η αγωνιστική της EuroLeague στο Βελιγράδι.

Εκτός του παρκέ, η ατμόσφαιρα ήταν για ακόμα μία φορά φιλική, δείγμα της σύνδεσης των δύο συλλόγων με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα VIDEO με τον απόηχο του αγώνα και μεταξύ άλλων την ύμνο της ελληνικής ομάδας να παίζει στην «Beogradska Arena».

Παράλληλα, οι άνθρωποι των Πειραιωτών έδωσαν το έναυσμα για τη συνέχεια με μια λεζάντα γεμάτη νόημα, αναγράφοντας χαρακτηριστικά πάνω από το εν λόγω VIDEO:

«Το χθες δεν είναι δικό μας για να το αλλάξουμε, αλλά το αύριο είναι δικό μας για να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Θα επιστρέψουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας, που ήταν στο πλευρό μας για ακόμα μία φορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ερυθρό Αστέρα για την εκπληκτική, όπως πάντα, φιλοξενία και τους οπαδούς του. 'Ίδιο χρώμα, ίδια πίστη».

