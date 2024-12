Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται στο Βελιγράδι, με το παιχνίδι να γίνεται με τη παρουσία του Πέρο Άντιτς στις κερκίδες της Μπεοντγκράτσκα Αρένα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα, σε ματς για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, με τη κερκίδα της Μπεοντγκράσκα Αρένα να είναι... ντυμένη στα «ερυθρόλευκα».

Μεταξύ των φίλων της ομάδας του Βελιγραδίου και ο Πέρο Άντιτς, με τον εμβληματικό πρώην σέντερ αμφότερων των «ερυθρόλευκων» ομάδων να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τον αγώνα ανάμεσα στις δύο παλιές του «αγάπες».

