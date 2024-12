Ο Παναθηναϊκός ήρθε αντιμέτωπος με την Εφές στην Τουρκία για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, με τον φόργουορντ του «τριφυλλιού», Χουάντσο Ερναγκόμεθ να προσφέρει πιθανότατα τη φάση του ματς.

Ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Εφές στην Τουρκία στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μετά από πάσα του Κώστα Σλούκα, έκανε προσποίηση στο τρίποντο, ξεμαρκαρίστηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο και αξιοποίησε τον ελεύθερο διάδρομο που δημιούργησε καρφώνοντας εντυπωσιακά πάνω στον ανυπεράσπιστο Πουαριέ.

Starting strong and making some noise! 💥



Early in the game, @juanchiviris41 drives through the defense and throws it down. That’s how you set the tone in basketball! 🏀 🚀 pic.twitter.com/mMgishNxGa