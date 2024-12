Ο Νέιθαν Μένσα μικρός προτιμούσε το ποδόσφαιρο, έφτασε μια... ανάσα από κολεγιακό τίτλο και έρχεται να γίνει ο νέος σέντερ του Ολυμπιακού, δίπλα στους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μουστάφα Φαλ.

Η Γκανά αποτελεί τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στη Δυτική Αφρική. Τις περισσότερες φορές οι διέξοδοι και οι ευκαιρίες δεν έρχονται εύκολα. Εκτός αν ο αθλητισμός τις δώσει, όπως έγινε στην περίπτωση Νέιθαν Μένσα. Ο οποίος από σήμερα αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση του σέντερ, συμπληρώνοντας το κενό που άφησε ο Μόουζες Ράιτ.

Ακόμα και ο ίδιος όμως δεν αντιλήφθηκε από νωρίς πως το μπάσκετ θα του προσφέρει μία τέτοια. Ο Μένσα προτιμούσε να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι την ηλικία των 13, όταν και έπιασε στα χέρια του τη «σπυριάρα». Προπονητές που ασχολούνται με τα αναπτυξιακά σε αφρικανικές χώρες τον εντόπισαν, κάτι που δε θα ήταν δύσκολο ένεκα του κορμιού του, με άνοιγμα χεριών πλέον που φτάνει τα 226 εκατοστά.

Ως μέλος των ταλέντων της Αφρικής έπαιξε σε ένα τουρνουά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και ξεχώρισε για την ακατέργαστη πρώτη ύλη του. Αμέσως οι San Diego State Aztecs τον προσέγγισαν, προλαβαίνοντας το Όρεγκον.

Για τον Μένσα τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε εύκολα, ακόμα και στην κολεγιακή του καριέρα, προτού σταθεί απέναντι στους γίγαντες του NBA. Τον Δεκέμβριο του 2019 ένιωσε δυσφορία στην αναπνοή κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης και ζήτησε αντικατάσταση. Η πνευμονική εμβολή με την οποία διαγνώστηκε τον άφησε μακριά από το μπάσκετ ως το φινάλε της χρονιάς. Αυτή ήταν και η σεζόν με τα λιγότερα παιχνίδια του στους «Αζτέκους», μόλις 13. Όταν την αντιμετώπισε επέστρεψε πιο δυνατός.

Η δικαίωση δε θα αργούσε για τον ίδιο. Το πρώτο του μέλημα ήταν να βοηθήσει την οικογένειά του οικονομικά. Το κυνήγησε να γίνει επαγγελματίας αλλά δεν τα κατάφερε πριν συμπληρώσει την πενταετία. Τελικά για το κολέγιό του βγήκε σε καλό, μιας και η μαγιά που υπήρχε στο Σαν Ντιέγκο, οδήγησε την ομάδα ως τον τελικό του NCAA.

Το κολέγιο του Καουάι Λέοναρντ από το 2009 έως το 2011 ήταν ξανά στο προσκήνιο. Απέναντι όμως στους Χάσκις του UConn τα πράγματα ήταν εξ ορισμού δύσκολα και το τελικό 76-59 πιστοποίησε του λόγου το αληθές. Ο Μένσα υπήρξε ένα από τα βασικά στελέχη αυτής της ομάδας, δύο φορές αμυντικός της περιφέρειας και φυσικά μια από τις πιο όμορφες ιστορίες της με την επάνοδό του.

Το παιχνίδι του τίτλου τον βρήκε με έναν πόντο και 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, και ένα μπλοκ σε 23 λεπτά. Κάνοντας δηλαδή αυτό που γνωρίζει στην καριέρα του.

Nathan Mensah was born in Ghana.



The SDSU star almost turned pro last year, hoping to support his family — but didn't want to leave on a bad note.



So he took an internship at a financial firm, stayed in school, and helped the Aztecs reach their first Final Four.



(h/t @tsnmike) pic.twitter.com/BjUOX7MnrN