Ο Μάριο Χεζόνια έδειξε την ενόχληση του με ανάρτηση για το πρόστιμο που δέχθηκε και την ποινή του Ναν.

Ο Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής και πρόστιμο από τη EuroLeague για «έλλειψη σεβασμού απέναντι σε διαιτητή στον αγώνα με την Παρτιζάν», ωστόσο ο Παναθηναϊκός άσκησε έφεση. Πρόστιμο και στον Εργκίν Αταμάν για το ματς με την Μπαρτσελόνα.

Πάντως η Εuroleague τιμώρησε με πρόστιμο 8.000 ευρώ και τον Χεζόνια για τη συμπεριφορά του απέναντι σε έναν διαιτητή στο ματς με τη Μπαρτσελόνα. Ο Κροάτης δεν το πήρε καλά όλο αυτό κι έγραψε. «Δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση, ούτε φτιάχνετε κάποιο παράδειγμα.

Θέλει θράσος να επιβάλεις πρόστιμο σε κάποιον επειδή φοράει περικάρπιο και αποβάλλεται, αλλά όταν πρέπει να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε για το πρόγραμμα και για την ανάγκη να έχουμε έμπειρους διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια, τότε αφορά πολιτικά παιχνίδια και έλλειψη σεβασμού. Συνεχίστε να μας προκαλείτε».

