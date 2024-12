Ο Δημήτρης Διαμαντίδης οδηγεί την κούρσα στη ψηφοφορία για την ανάδειξη της All-25 EuroLeague team με αφορμή τα 25 χρόνια της διοργάνωσης!

Η EuroLeague συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια και στο πλαίσιο της επετείου, δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να συμμετέχουν στην ανάδειξη της ομάδας με τους 25 καλύτερους παίκτες που πέρασαν από τη διοργάνωση.

Η ψηφοφορία άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες και ο Δημήτρης Διαμαντίδης οδηγεί την κούρσα, συγκεντρώνοντας το 3.40% των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Βασίλης Σπανούλης με 3.38% και στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Θοδωρής Παπαλουκάς με 2.96%! Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Για την ανάδειξη της κορυφαίας 25άδας παικτών θα ψηφίσουν επίσης προπονητές που έχουν κατακτήσει τη EuroLeague (40% των ψήφων), μέλη των καλύτερων ομάδων των δεκαετιών 2000-2010 και 2010-2020 (άλλο 40%) και δημοσιογράφοι (10%).

Το υπόλοιπο 10% ανήκει στους φιλάθλους, που μπορούν να ψηφίσουν ως τις 8/1/2025.

The 5 most voted players in our All-25 EuroLeague team voting👀#EUROLEAGUE25 #ONLY25



Vote daily until 8th of January on https://t.co/cjGRpZ93hu pic.twitter.com/InqL1lIeb2