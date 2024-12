O Nάιτζελ Χέις Ντέιβις ήταν ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Euroleague για την εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ.

Συνεχίζει τα εντυπωσιακά πράγματα στο παρκέ ο φόργουορντ της Φενέρ. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ήταν απολαυστικός στην αναμέτρηση των Τούρκων μέσα στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ και οδήγησε την ομάδα του σε μεγάλο διπλό.

Ο σταρ της Φενέρ τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 30 στην αξιολόγηση. Τι άλλο να κάνει!

Αυτή η εμφάνιση του ήταν αρκετή για να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής ο Χέις Ντέιβις σε μια φοβερή παράσταση πάνω στο παρκέ.

Nigel Hayes-Davis with the killer mentality 33 point game to secure the win for Fenerbahce in Madrid! 💯



He is the EuroLeague MVP of the Round 14 I @PaniniAmerica pic.twitter.com/QZfSegx0Sy