Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς πήρε... φωτιά στη δεύτερη περίοδο και έδωσε προβάδισμα στην Παρτίζαν απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τα τρίποντα του Βάνια Μαρίνκοβιτς ήταν αυτά που χώρισαν εν τέλει Παρτίζαν και Παναθηναϊκό, στο ημίχρονο της αναμέτρησης για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σέρβος γκαρντ βρήκε ρυθμό και από τη στιγμή που έγινε αυτό, ήταν δύσκολο να μην του δώσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την τελευταία κατοχή του ημιχρόνου, σε επίθεση 6''. Ο Μαρίνκοβιτς έπιασε την μπάλα και ευστόχησε στο τρίτο του τρίποντο, που έβαλε και τη σφραγίδα για το 44-37 μετά από 20 λεπτά.

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Το buzzer beater του Μαρίνκοβιτς

Vanja Marinković sets the Belgrade Arena on FIRE with 3 threes back to back🔥@PartizanBC pic.twitter.com/lHouDu881X