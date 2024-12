Μπάγερν και Μπασκόνια αναμετρήθηκαν στο Μόναχο για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με σκορ 94-80 μετά το επικό δεύτερο ημίχρονο του Κάρσεν Έντουαρντς που πέτυχε 27 πόντους.

Η Μπάγερν επικράτησε στο Μόναχο επί της Μπασκόνια με σκορ 94-80, σε ματς που έγινε στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Βαυαροί που είχαν σε «διαστημικό» βράδυ τον Κάρσεν Έντουαρντς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (όλους στο δεύτερο ημίχρονο), ανέβηκαν στο 9-5.

Στον αντίποδα οι Βάσκοι «υποχώρησαν» στο 6-8 παρά τον εξαιρετικό Μονέκε των 25 πόντων και των 11 ριμπάουντ.

Μπάγερν - Μπασκόνια: Το ματς

Το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο Μόναχο ήταν η... επιτομή της ισορροπίας. Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώνονταν με συνέπεια, με την μια να απαντά στα επιμέρους σκορ της άλλης. Οι γηπεδούχοι βρήκαν πιο γρήγορα ρυθμό, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι με τον Τσίμα Μονέκε να ολοκληρώνει το πρώτο μέρος με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ όχι μόνο παρέμειναν κοντά στο σκορ αλλά κατάφεραν να αποσπαστούν ακόμα και με εννέα πόντους.

Όμως ο Ντέβιν Μπούκερ μετά τις πρώτες ανάσες που πήρε στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου , επέστρεψε... σεληνιασμένος και με δύο συνεχόμενα τρίποντα και μια μαγευτική ασίστ, ισορρόπησε εκ νέου το μομέντουμ του αγώνα. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 44-44 και με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η Μπασκόνια επέστρεψε στο παρκέ.. κεφάτη και με 8-0 σερί αποσπάστηκε με 52-44 της Μπάγερν. Σύντομα όμως της έφυγε το χαμόγελο. Άθελα τους οι Βάσκοι ξύπνησαν το «θηρίο» που λέγεται Κάρσεν Έντουαρντς κάτι που έμελλε να αλλάξει το ρου της αναμέτρησης.

Ο γκαρντ των Βαυαρών αν και ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο πέτυχε 15 πόντους (!) και οδήγησε τους γηπεδούχους σε ένα εντυπωσιακό σερί 16-0 μέσα σε 3(!) λεπτά το οποίο μετέτρεψε το 56-61 στο 02:43 της τρίτης περιόδου σε 72-61 στο 09:17 της τέταρτης.

Με το στάδιο του Μονάχου στο «πόδι» οι γηπεδούχοι διαμόρφωσαν διψήφιες διαφορές τις οποίες συγκράτησαν για κάποια λεπτά. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο όμως ροκάνισε τη διαφορά από το 74-64 με μεγάλα σουτ των Σεντερέσκις και Χάουαρντ και πλησίασε και πάλι στους τέσσερις (74-70).

Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ όμως παρέμεινε ψύχραιμη στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και κατάφερε να φτάσει στην επικράτηση με σκορ 94-80 και να «σκαρφαλώσει» στο 9-5.

Από την άλλη η Μπασκόνια, παρά το «γεμάτο» double double του Τσίμα Μονέκε και τους 6 πόντους του Νίκου Ρογκαβόπουλου, υποχώρησε στο 6-8.

Χωρίς αντίπαλο ο τίτλος του κορυφαίου του αγώνα, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να πετυχαίνει 27 πόντους, όλους στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 44-44, 69-61, 94-80

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο «ξέσπασμα» του Κάρσεν Έντουαρντς που ενώ έμεινε χωρίς πόντο στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε 27 στο δεύτερο και έδωσε το έναυσμα για τη νίκη της ομάδας του.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Η επιλογή του Κάρσεν Έντουαρντς είναι ξεκάθαρα μονόδρομος. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας 27 πόντους (όλοι στο δεύτερο ημίχρονο), 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ εκτελώντας με 5/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 5/5 βολές.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο Ντέβιν Μπούκερ που όταν χρειάστηκε φώναξε παρών, σημειώνοντας συνολικά 18 πόντους με 3/4 τρίποντα, ενώ είχε και 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Αντρέας Ομπστ που σημείωσε 18 πόντους με 4/5 τρίποντα.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Το... ακραίο double double του Τσίμα Μονέκε που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά δεν έφτασαν οι επιδόσεις του για να φτάσει η Μπασκόνια στη νίκη.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Από τον Καμάρ Μπόλντγουιν που σε 20 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 4 πόντους χωρίς να καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα 18 τρίποντα που πέτυχαν οι Βαυαροί μετά από 30 προσπάθειες (60%) όπως επίσης και οι 27 πόντοι του Έντουαρντς στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Η Μπάγερν υποδέχεται τη Δευτέρα (9/12) τη Ράστα Βέχτα για το κύπελλο Γερμανίας, ενώ η Μπασκόνια αντιμετωπίζει την Κυριακή (8/12) εκτός έδρας την Μπιλμπάο για το πρωτάθλημα Ισπανίας.