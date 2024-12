Στον Φάνη Τσαβίση, τον γιατρό του Ολυμπιακού που έχει τα γενέθλιά του σήμερα αφιέρωσαν οι Πειραιώτες τη νίκη επί της Μονακό για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από το «Πριγκιπάτο», επικρατώντας με 89-80 της Μονακό. Σε μία νίκη που πέραν από το ότι είναι η πρώτη των Πειραιωτών στη regular season της EuroLeague στο συγκεκριμένο γήπεδο, είχε και ειδική αφιέρωση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μάζεψε τους παίκτες του στα αποδυτήρια, για να τους μιλήσει μετά τη νίκη και άπαντες συμφώνησαν πως πρέπει να αφιερώσουν το «διπλό» στον γιατρό της ομάδας, Φάνη Τσαβίση.

«Μεγάλη νίκη εκτός έδρας, την αφιερώνουμε σε έναν άνθρωπο που μας φροντίζει, τον γιατρό μας Φάνη Τσαβίση, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα» ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να αποθεώνουν τον γιατρό τους.

This win was dedicated to a very special man. To our doctor, Theofanis Tsavisis.



Happy B-Day, Doctor!



