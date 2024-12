Ο Κέντρικ Ναν ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ στο ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα, ευστοχώντας από το κέντρο για να κλείσει ιδανικά την πρώτη περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, ξεκινώντας ιδανικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπορεί να άργησε να βρει τους πρώτους του πόντους, όμως ο Κέντρικ Ναν άνοιξε λογαριασμό στο ματς με τους Καταλανούς με τον πιο απίθανο τρόπο.

Ο Αμερικανός σκόρερ των γηπεδούχων σούταρε από το κέντρο, ευστοχώντας και προλαβαίνοντας το χρονόμετρο για να γράψει το 25-19 και να ξεσηκώσει το κοινό στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Kendrick Nunn can do EVERYTHING 😳🤯#MotorolaMagicMoments @Moto @Paobcgr pic.twitter.com/Ywo6GMcJIF