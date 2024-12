Το μήνυμα της Μονακό στους φίλους του Ολυμπιακού για Σπανούλη: «Είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον θρύλο σας;»

Το δικό της μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού έστειλε η Μονακό, σχετικά με τον Βασίλη Σπανούλη και την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στους «ερυθρολεύκους».

Μετά το νικηφόρο ντεμπούτο του ως προπονητής στην EuroLeague, απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο Βασίλης Σπανούλης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο.

Μία ομάδα με την οποία έγραψε το χρυσές σελίδες στα βιβλία της ιστορίας. Άλλωστε το Νο7 κοσμεί για πάντα τον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Οι Μονεγάσκοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσω social media στους φίλους του Ολυμπιακού, σχετικά με το αυριανό συναπάντημα (4/12 - 20:00) των δύο για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

«Φίλοι του Ολυμπιακού, είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον θρύλο σας αύριο;» αναφέρει το σχετικό tweet, το οποίο και απεικονίζει τον Βασίλη Σπανούλη να κρατά την κούπα από το 2013, μία από τις δύο που κέρδισε ως παίκτης του Ολυμπιακού, στα χέρια του, ενώ ακριβώς από κάτω κάθεται στον πάγκο της Μονακό.

Olympiacos fans, are you ready to meet your legend tomorrow? 👀 pic.twitter.com/vY0EIuvtcd