Μπαρτσελόνα: Off ο Νέτο για έναν μήνα, δεν παίζει με Παναθηναϊκό

Eκτός για έναν μήνα θα παραμείνει ο Ραούλ Νέτο της Μπαρτσελόνα, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το ματς με τον Παναθηναϊκό (3/12).

Ο Ραούλ Νέτο που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Στα 3:49 λεπτά που πέρασε μέσα στο παρκέ πρόλαβε να σημειώσει 5 πόντους (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο).

Όπως ενημέρωσαν οι Καταλανοί ο Βραζιλιάνος θα μείνει στα πιτς για περίπου έναν μήνα. Αυτό σημαίνει πως δεν θα παίξει στο ματς της Μπάρτσα κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ (3/12, 21:15).

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂



Raul Neto és baixa per al Barça – Baxi Manresa per una lesió a l’adductor de la cama esquerra. El temps de recuperació és d’unes quatre setmanes.



Jabari Parker té una contusió al genoll esquerre, produïda durant el Barça-Real Madrid. No jugarà el… pic.twitter.com/67XikF8by2