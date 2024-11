Σπανούλης: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά» (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (29/11-21:15) τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο ΟΑΚΑ για την 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον τεχνικό των Μονεγάσκων να υπογραμμίζει τις δυσκολίες του αγώνα κόντρα στους «πράσινους».

Η Μονακό θα αντιμετωπίσει απόψε (29/11-21:15) τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 12η αγωνιστική της Euroleague έχοντας στον πάγκο της για πρώτη φορά τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός, σε δηλώσεις που παραχώρησε λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης αναφέρθηκε στην ποιότητα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν όπως επίσης και στην ιδιαιτερότητα να αγωνίζεσαι μπροστά σε 20000 κόσμο.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε καλή άμυνα»

«Να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Θα υπάρχουν 20000 φίλαθλοι στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Είναι ο πρωταθλητής της Euroleague. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε καλή άμυνα. Να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε μέσα στο παιχνίδι και να κάνουμε τις σωστές διορθώσεις».

