Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 78-70.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει νικητής από το Βελιγράδι, γνωρίζοντας την ήττα με 78-70 από την Παρτίζαν το βράδυ της Πέμπτης (28/11) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ανέτοιμος λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρούσε, παρ' όλα αυτά έγραψε 16 πόντους με 5/12 σουτ, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας το μήνυμά του μετά το αρνητικό αποτέλεσμα, δίνοντας μεταξύ άλλων τα εύσημα στους φίλους της Παρτίζαν αλλά και το έναυσμα για την συνέχεια των Πειραιωτών.

«Σκληρή και απογοητευτική ήττα για εμάς χθες το βράδυ, αλλά προχωράμε. Η Stark Arena και οι Grobari (σ.σ. οπαδοί της Παρτίζαν) δεν απογοήτευσαν. Τα λέμε στο Μονακό», ήταν τα λόγια του Γάλλου σταρ.

Tough and frustrating loss for us last night but we move! ❤️🤍

Stark Arena and Grobari didn’t disappoint.

See you all in Monaco