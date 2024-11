Το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι γεμάτο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τη Μονακό για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με αντίπαλο τη Μονακό, το βράδυ της Παρασκευής (29/11, 21:15). Όπως έκανε γνωστό το «τριφύλλι», ο αγώνας έγινε sold out με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Με αυτόν τον τρόπο το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι γεμάτο στην προσπάθεια των παικτών του Εργκίν Αταμάν κόντρα στην ομάδα από το Μόντε Κάρλο, στης οποίας τον πάγκο θα κάνει ντεμπούτο ο Βασίλης Σπανούλης.

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 💥



All tickets are gone!

All green fans are hyped…

