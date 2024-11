Παρελθόν αποτελεί ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ από την Αρμάνι Μιλάνο, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον 25χρονο σέντερ.

Η Αρμάνι Μιλάνο μέσω ανακοίνωση της γνωστοποίησε την αποδέσμευση του 25χρονου Αμερικανού σέντερ Ντέιβιντ ΜακΚόρμαμ μετά από μόλις τέσσερις μήνες παρουσίας του στην ομάδα του ιταλικού βορρά.

Ο ΜακΚόρμακ ξεκίνησε τη καριέρα του στο κολλέγιο του Κάνσας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη φανέλα των Μπεσίκτας, Νταρουσάφακα και Γαλατασαράι.

Φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη καριέρα του στη Euroleague λαμβάνοντας μέρος σε 6 αγώνες έχοντας κατά μέσο όρο 1 πόντο, 0,7 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ, αριθμοί που προφανώς δεν έπεισαν κανένα στην ομάδα του Μιλάνου με αποτέλεσμα η Αρμάνι να προχωρήσει στην λύση της συνεργασίας της με τον παίκτη.

«Η Ολύμπια Μιλάνο ευχαριστεί τον Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ για τους μήνες που περάσαμε μαζί και εύχεται το καλύτερο για το μέλλον του τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia David McCormack per questi mesi trascorsi insieme e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro personale e professionale.



🇬🇧 Olimpia Milan is thankful to David McCormack for the months we spent together and wishes him… pic.twitter.com/QASltvudAv