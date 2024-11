Ο Λόνι Γουόκερ πραγματοποίησε κόντρα στον Παναθηναϊκό την καλύτερη εμφάνισή του στη EuroLeague και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Hudl/Instat παρουσιάζει τα πεπραγμένα του πρώην NBAer στη Zalgirio Arena απέναντι στους «πράσινους».

Το ντεμπούτο του Λόνι Γουόκερ στη EuroLeague στις 7 Νοεμβρίου κόντρα στην Μπάγερν ήταν απογοητευτικό. Σε σημείο να παραδεχτεί ότι δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα ούτε στον... ωκεανό, βλέποντας στο φύλλο της στατιστικής 0/8 σουτ εντός πεδιάς (0/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα) και δύο λάθη για μία ασίστ σε 13 λεπτά!

Ο Αμερικανός πρώην NBAer των 322 αγώνων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έμαθε από την ανάποδη τι σημαίνει EuroLeague, μπαίνοντας στη διαδικασία να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον.

Ο ίδιος, πάντως, ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα μετά από εκείνο το ματς με τους Βαυαρούς: «Γνωρίζω τις δυνατότητές μου ως σκόρερ. Πάντα έτσι ήμουν». Έπειτα, λοιπόν από μόλις 16 μέρες, ο Γουόκερ ήταν εκείνος που έδωσε στον πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκό, να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να του χαριστεί τίποτα.

