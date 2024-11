Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την ημέρα όπου ο Μάρκο Ίβκοβιτς δολοφονήθηκε και οι φίλαθλοι του Ερυθρού Αστέρα τίμησαν τη μνήμη του πριν από το ντέρμπι.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετώπισε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την 11η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης, με τους φιλάθλους να έχουν δημιουργήσει θερμή ατμόσφαιρα από νωρίς.

Σαν σήμερα (21/11) πριν από 10 χρόνια, το 2014, ο Μάρκο Ίβκοβιτς είχε δολοφονηθεί στην Κωνσταντινούπολη σε επεισόδια με οπαδούς της Γαλατάσαραϊ πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Το ψευδώνυμο του εκλιπών ήταν «jagoda» που σημαίνει φράουλα και αυτός είναι ο λόγος που οι Σέρβοι σε κάθε αγώνα έχουν μία σημαία με μία φράουλα. Στο ντέρμπι, ένα μεγάλο κομμάτι του γηπέδου πριν από το τζάμπολ σήκωσε φωτογραφίες με τη χαρακτηριστική φράουλα μαζί με ένα μεγάλο πανό όπου υπήρχε το πρόσωπό του. Παράλληλα υπήρξε και μία φράουλα στο ΣΕΦ και το ματς του Ολυμπιακού με τη Μπασκόνια, όπου έχει επίσης το όνομά του.

21.11.2024🇷🇸Crvena Zvezda - Partizan, Delije choreohraphy tonight for Marko Ivković - Jagoda who was killed 10 years ago in Istanbul with knife when Delije went to Istanbul on forbidden away game (Galatasaray - Zvezda), click here for more: https://t.co/aKAfdJEcXX pic.twitter.com/jUOHlKJoPw