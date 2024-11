O Φουρκάν Κορκμάζ θα χάσει τις επόμενες εβδομάδες και δεν θα αγωνιστυεί κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Δεν τον.... πάει η φετινή σεζόν τον Κορκμάζ. Εκεί που ο Τούρκος επέστρεψε στα παρκέ, μένει και πάλι στα... πιτς. Ο Κορκμαζ θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες (κάταγμα κόκκυγα στην προπόνηση).

Με αυτόν τον τρόπο θα αναγκαστεί να χάσει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό (29/11) και Ολυμπιακό (4/12). Μέχρι τώρα έχει παίξει μόλις 5 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη Euroleague έχει αγωνιστεί σε μόλις δύο ματς.

Στη Euroleague έχε 6 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.5 κλεψίματα κατά μέσο όρο ο Κορκμάζ.

Furkan Korkmaz is expected to be sidelined for several weeks after reportedly suffering another injury 🤕 pic.twitter.com/L04r9Y0uk4