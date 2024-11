Χωρίς τον Στέφανο Τονούτ θα παραταχθεί στο αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν η Αρμάνι Μιλάνο.

Η Αρμάνι Μιλάνο (3-6) αντιμετωπίζει απόψε (15/11-21:30) την Παρτίζαν (2-7) στο Βελιγράδι για τη δέκατη αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα θα παραταχθεί κόντρα σε αυτή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χωρίς τον Στέφανο Τονούτ, καθώς ο Ιταλός γκαρντ υπέστη τραυματισμό στο δεξί του γόνατο.

Η απώλεια του 31χρονου Ιταλού διεθνή έρχεται να προστεθεί σε αυτές των Τζος Νίμπο και Σέιβον Σιλντς, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή της ομάδας του ιταλικού Βορρά.

Ο Τονούτ φέτος είχε αγωνιστεί και στα εννέα παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 3,3 πόντους, 0,9 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 13 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

🇮🇹A causa di un risentimento al ginocchio destro stasera a Belgrado non sarà disponibile Stefano Tonut.

🇬🇧Due to a right knee strain Stefano Tonut won’t be able to play tonight in Belgrade.#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/Po1FrnA3sS