Επίδειξη ισχύος έκανε η Μπάγερν Μονάχου, σκορπίζοντας στους «πέντε ανέμους» τη συμπατριώτισσα της Άλμπα Βερολίνου, επικρατώντας με σκορ 115-86.

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε... πλάκα στην Άλμπα Βερολίνου, «διαλύοντας» την στον γερμανικό «εμφύλιο» με σκορ 115-86.

Οι Βαυαροί δεν έδειξαν κανένα έλεος στην Άλμπα και με «διαστημικούς» τους Ντέβιν Μπούκερ και Κάρσεν Έντουαρντς έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην έβδομη νίκη της σεζόν μετά από δέκα αγωνιστικές στη Euroleague.

Στον αντίποδα, στο 2-8 «βυθίστηκε» η Άλμπα Βερολίνου παραμένοντας στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

Μπάγερν Μονάχου - Άλμπα Βερολίνου: Το ματς

Η Μπάγερν υποδέχτηκε στο Μόναχο την Άλμπα Βερολίνου για τη δέκατη «στροφή» της Euroleague, με τις δύο γερμανικές ομάδες να προσφέρουν ένα απολαυστικό και ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 28-27 υπέρ των γηπεδούχων.

Και κάπου εκεί «κατεδαφίστηκε» όποια αμφιβολία μπορεί να υπήρχε περί του νικητή του παιχνιδιού. Στη δεύτερη και στη τρίτη περίοδο η Μπάγερν έτρεψε επιμέρους σκορ 68-29, προσφέροντας σκορ, θέαμα και πίκρα στις τάξεις της ομάδας του Βερολίνου.

Οι Βαυαροί δεν είχαν αντίπαλο στο παρκέ στο συγκεκριμένο διάστημα και κλείδωσαν τη νίκη πολύ νωρίτερα πριν τη λήξη. Η τέταρτη και τυπικού χαρακτήρα περίοδος ξεκίνησε με το συγκλονιστικό σκορ 96-56 υπέρ της Μπάγερν, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ να αποφασίζει να δίνει πρόωρο τέλος στο «πάρτι» της ομάδας του, αποσύροντας τους περισσότερους από τους βασικούς του στα δέκα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι κατοχές συνεχίστηκαν χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται 115-86υπέρ της Μπάγερν Μονάχου.

Στο 7-3 πλέον η ομάδα των Βαυαρών, ενώ στο 2-8 υποχώρησε η Άλμπα.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 64-42, 96-56, 115-86

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου η Μπάγερν υπέταξε την αντίπαλο της με επιμέρους σκορ 68-29.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Βάιλερ Βαμπ που έκανε το τέλειο παιχνίδι. Σκόραρε 12 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ για κανένα λάθος, μάζεψε τρία ριμπάουντ, έκανε δύο κλεψίματα και δεν έχασε κανένα σουτ έχοντας 1/1 βολή, 1/1 δίποντα και 3/3 τρίποντα, σε 20 λεπτά συμμετοχής.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε αδιανόητα πράγματα για τα 22 λεπτά που παρέμεινε στο παρκέ. Σκόραρε 25 πόντους με 6/9 τρίποντα, ενώ έκανε και τέσσερα κλεψίματα. Εξαιρετικός ήταν και ο Ντέβιν Μπούκερ, με τον θηριώδη σέντερ να ολοκληρώνει το ματς με 18 πόντους και πέντε ριμπάουντ, συγκομιδή που συγκέντρωσε ως επί τω πλείστων στο πρώτο ημίχρονο.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Του Ματέο Σπανιόλο που πέτυχε 23 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Τρέβιον Γουίλιαμς. Ωστόσο πολλοί από τους πόντους τους προέκυψαν όταν το ματς είχε ήδη κριθεί.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Μπάγερν πέτυχε 18 τρίποντα με 55% ευστοχία, τη στιγμή που η Άλμπα ευστόχησε σε μόλις 6 έχοντας αντίστοιχα 28% ευστοχία. Χαοτική παρόλα αυτά ήταν η διαφορά σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες ανάμεσα στις δύο ομάδες.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Την Κυριακή (17/11) η Μπάγερν αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Βόννη για το γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ αντίστοιχα η Άλμπα φιλοξενείται από τη Ράστα Βέχτα.