Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (15/10, 21:30) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της regular season και ενημέρωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης στην Unipol Arena.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι μετράει μόλις δύο νίκες έπειτα από εννιά αγωνιστικές και βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης με το χειρότερο ρεκόρ μαζί με την Παρτίζαν, τη Βιλερμπάν και την Άλμπα Βερολίνου.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» προέρχονται από τη νίκη επί της Μακάμπι και συνεχίζουν από την τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 6-3.

