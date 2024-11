Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η πολυδιάστατη fan zone και τα σουτ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που έβαλαν «φωτιά» στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκαμψε την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης (12/11) και πήρε μια σημαντική νίκη με 93-87 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ΚΑΕ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παρακάμερα από το μεγάλο ματς κόντρα στους Ισραηλινούς στο ΟΑΚΑ, δίνοντας μια τρίτη ματιά από την «πράσινη» βραδιά.

Ξεχωρίζει η πολυδιάστατη fan zone που ψυχαγωγούσε τους φιλάθλους με διάφορες δραστηριότητες αλλά και τα μεγάλα σουτ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που έβαλαν «φωτιά» στο ΟΑΚΑ και έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του «τριφυλλιού».

🎥 Behind The Scenes ☘️



Watch behind the scenes footage of our win against @MaccabiTLVBC 👀



More exclusive content at CLUB 1908 👉https://t.co/wRqRBA6207#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp