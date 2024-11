Βγαίνει στην κυκλοφορία το νέο επίσημο mobile application του Παναθηναϊκού, το οποίο θα δίνει στους χρήστες του μοναδικά προνόμια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι το νέο application του θα βγει μέσα στις επόμενες ώρες στην κυκλοφορία. Η νέα αυτή εφαρμογή θα είναι η πιο εξελιγμένη σε σύγκριση με των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ομάδων και μία από τις καλύτερες παγκοσμίως, ακολουθώντας τα πρότυπα εκείνων από το NBA.

Το «τριφύλλι» συνεργάστηκε με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα, τη Raw Engineering και τη Fortress GB, οι οποίες έχουν συνεργαστεί επίσης μεταξύ άλλων με τους Μαϊάμι Χιτ, τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Μιλγουόκι Μπακς, τους Φοίνιξ Σανς, το NBA αλλά και με ομάδες ποδοσφαίρου όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ και η Παρί.

Οι φίλαθλοι των «πρασίνων» πλέον θα έχουν ένα app μέσα από το οποίο μεταξύ άλλων θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια και προϊόντα της ομάδας ενώ η ίδια η εφαρμογή θα εξελίσσεται και θα βελτιώνεται συνεχώς και μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες.

𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐄𝐑𝐀 𝐁𝐄𝐆𝐈𝐍𝐒 📱☘️



CLUB 1908, the official application of Panathinaikos BC AKTOR, has come to life and will be available on AppStore and PlayStore within the next hours!



After months of development, the digital Green World exceeds any fan’s expectation!



