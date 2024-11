Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έδειξαν για ακόμα μια φορά τη στήριξή τους προς την ομάδα τους, παρά την ήττα στο ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο πρόσφατο ντέρμπι για την EuroLeague, αλλά οι φίλοι της ομάδας φυσικά δε σταματούν να στηρίζουν τους «πράσινους».

Το ΟΑΚΑ χειροκρότησε τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν παρά την ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, όπως φαίνεται και από την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ των «πρασίνων».

Σε ένα βίντεο που φαίνονται και όλες οι δράσεις στον περιβάλλοντα χώρο του ανακαινισμένου ΟΑΚΑ.

🎥 Behind The Scenes ☘️



As we are about to welcome all of you again for today’s game, watch behind the scenes footage of Friday night’s game👀#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/kREvO9JfUY