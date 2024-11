Ο Τσέχος σέντερ της Μπαρτσελόνα, Γιαν Βέσελι είναι ο MVP της όγδοης αγωνιστικής της Euroleague όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Ο Γιαν Βέσελι πραγματοποίησε «ονειρική» εμφάνιση τη Παρασκευή (8/11) κόντρα στη Μπασκόνια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους, 3/3 εύστοχα τρίποντα, 10 ριμπάουντ, δύο κλεψίματα, δύο μπλοκ και μια ασίστ, ενώ παράλληλα συγκέντρωσε 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και επάξια αναδείχθηκε ο MVP της όγδοης «στροφής» της διοργάνωσης.

Για την ιστορία, η Μπαρτσελόνα επικράτησε εντός έδρας των Βάσκων με σκορ 91-68, σκαρφαλώνοντας εκ νέου στη κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 6-2.

